В Роскосмосе заявили об отсутствии угрозы экипажу МКС после срабатывания сигнализации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Аварийная сигнализация сработала на Международной космической станции (МКС), угрозы станции и экипажу нет.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры. Сейчас обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет", - сказали в госкорпорации.

В настоящее время на станции работают космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты NASA Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кук, а также астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Кроме того, к станции пристыкован пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.