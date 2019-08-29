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В Роскосмосе заявили об отсутствии угрозы экипажу МКС после срабатывания сигнализации

В госкорпорации уточнили, что обстановка на МКС штатная
Международная космическая станция NASA/ESA
Описание
Международная космическая станция
© NASA/ESA

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Аварийная сигнализация сработала на Международной космической станции (МКС), угрозы станции и экипажу нет.

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Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры. Сейчас обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет", - сказали в госкорпорации.

В настоящее время на станции работают космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты NASA Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кук, а также астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Кроме того, к станции пристыкован пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

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