В NASA подтвердили, что на МКС нет угрозы для экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Ситуация на Международной космической станции (МКС) после сообщений о срабатывании аварийной сигнализации штатная, экипаж продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщил ТАСС в четверг по электронной почте официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Непосредственной опасности для станции и членов экипажа нет, они продолжают обычную работу", - отметил он. В космическом ведомстве пояснили, что на орбитальном комплексе не наблюдается превышения допустимого уровня содержания кислорода. "Экипаж выясняет, чем была вызвана проблема", - добавил представитель.

Сейчас на станции работают космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты NASA Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кук, а также астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Кроме того, к станции пристыкован пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.