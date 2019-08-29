Главкосмос будет работать над новой системой продвижения товаров и услуг Роскосмоса

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компания Главкосмос стала единым оператором внешнеэкономической деятельности Роскосмоса, а также получила полномочия для продвижения товаров и услуг корпорации. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании по итогам заседания правления госкорпорации.

"Помимо обеспечения качества реализации международных контрактов на основе высоких международных стандартов, специалисты Главкосмоса будут работать над новой системой продвижения товаров и услуг, обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение внешнеэкономической деятельности, предлагать гибкие механизмы финансирования экспортных операций", - приводятся на сайте компании слова ее генерального директора Дмитрия Лоскутова.

Он отметил, что этот шаг является логичным продолжением политики Роскосмоса, учитывая почти 35-летний опыт Главкосмоса в продвижении достижений российских производителей ракетно-космической техники на международные рынки.

По словам Лоскутова, учреждение нового оператора повысит эффективность внешнеэкономической деятельности организаций Роскосмоса и создаст единый механизм контроля заключения и исполнения внешнеторговых сделок организаций отрасли.

"Данное решение будет способствовать проведению целенаправленной маркетинговой политики по расширению географии и номенклатуры международных контрактов, позволит предлагать иностранным заказчикам комплексные решения в области пилотируемой космонавтики, связи и телекоммуникаций, использования сервисов дистанционного зондирования Земли, навигации и исследований дальнего космоса, а также выстраивать долговременное взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами по принципу "единого окна", - добавил гендиректор.