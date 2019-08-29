{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Робота Федора разместили в модуле МКС, к которому его корабль не мог причалить 24 августа

В настоящее время он проводит диагностику оборудования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Антропоморфный робот Федор, прибывший во вторник на МКС, размещен в модуле "Поиск" (МИМ-2), к которому его корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться 24 августа. Об этом сообщается на странице андроида в Twitter.

"В соответствии с ранее утвержденным планом меня разместили в МИМ-2", - говорится в записи.

Отмечается, что робот проводит диагностику оборудования модуля, аппаратура которого дала сбой при попытке первой стыковки 24 августа. Как отмечается на странице Федора, при подключении экзоскелета, первые испытания которого были проведены 28 августа, были замечены проблемы с управлением кистью левой руки.

Человекоподобный робот Федор был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850. В основные задачи робота на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС. Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября.

Теги
Россия
Трамп принял участие в церемонии создания американского космического командования
Глава Белого дома отметил, что новое подразделение будет защищать американские интересы в космосе
Читать полностью