Робота Федора разместили в модуле МКС, к которому его корабль не мог причалить 24 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Антропоморфный робот Федор, прибывший во вторник на МКС, размещен в модуле "Поиск" (МИМ-2), к которому его корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться 24 августа. Об этом сообщается на странице андроида в Twitter.

В соответствии с ранее утверждённым планом меня разместили в МИМ2. Это не самое комфортное место особенно с учётом того, что именно аппаратура МИМ2 дала сбой на ближнем участке стыковки август, 24, 2019. Провожу диагностику оборудования. Надеюсь, что именно мне доверят его ремонт pic.twitter.com/vHsf5PAHiq

"В соответствии с ранее утвержденным планом меня разместили в МИМ-2", - говорится в записи.

Отмечается, что робот проводит диагностику оборудования модуля, аппаратура которого дала сбой при попытке первой стыковки 24 августа. Как отмечается на странице Федора, при подключении экзоскелета, первые испытания которого были проведены 28 августа, были замечены проблемы с управлением кистью левой руки.

Человекоподобный робот Федор был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850. В основные задачи робота на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС. Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября.