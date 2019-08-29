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Рогозин считает, что космос станет следующей сферой военного противостояния

Гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что в ведомстве по этому поводу "никто иллюзий не питает"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что милитаризация в космической сфере неизбежна.

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"Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает", - написал он в Twitter, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что космос является сферой будущего противостояния.

Ранее Трамп на церемонии создания Командования космическими силами заявил, что "подразделение будет защищать американские интересы США в космосе - в сфере будущего противостояния".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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