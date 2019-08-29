Рогозин считает, что космос станет следующей сферой военного противостояния

"Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает", - написал он в Twitter, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что космос является сферой будущего противостояния.

Ранее Трамп на церемонии создания Командования космическими силами заявил, что "подразделение будет защищать американские интересы США в космосе - в сфере будущего противостояния".