Иранский министр опроверг сообщения о неудачном запуске космического спутника

"Неожиданно появились новости о том, что наши попытки вывести спутник на орбиту не увенчались успехом. В действительности спутник "Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке", - заявил Джахроми.

ТЕГЕРАН, 30 августа. /ТАСС/. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. Сообщение по этому поводу он разместил в пятницу на своей странице в Twitter.

В четверг Национальное общественное радио США сообщило, что Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере страны, однако она оказалась неудачной.

В апреле глава Иранского института космоса Хоссейн Самими сообщил о планах Тегерана вывести на орбиту до конца марта 2020 года телекоммуникационные спутники "Нахид-1" и "Нахид-2", а также аппарат дистанционного зондирования "Парс-1".

В феврале, как сообщало агентство IRNA, Иран успешно провел запуск спутника "Дусти" и вывел его на околоземную орбиту. Ранее, в середине января, ракета-носитель иранского производства должна была доставить спутник "Пайам" на орбиту 600 км, однако аппарат не сумел достичь расчетной высоты. После этого власти страны анонсировали подготовку к новым запускам космических аппаратов.