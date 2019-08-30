Иранский министр опроверг сообщения о неудачном запуске космического спутника

ТЕГЕРАН, 30 августа. /ТАСС/. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. Сообщение по этому поводу он разместил в пятницу на своей странице в Twitter.
"Неожиданно появились новости о том, что наши попытки вывести спутник на орбиту не увенчались успехом. В действительности спутник "Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке", - заявил Джахроми.
رسیدم چابکسر، ادامه سفر فردا در گیلان. گوشی رو چک کردم ودیدم خیلیها جویای احوال ماهوارهی ما شدهاند. ظاهرا اخباری منتشر شده که سومین تلاش برای استقرار ماهواره در مدار ناموفق بوده. راستش ناهید۱ حالش خوبه، الان هم در آزمایشگاه مستقره. خبرنگاران هم میتونن بیان بازدیدش#شفافسازی pic.twitter.com/oBr7LR5l10— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 29 августа 2019 г.
В четверг Национальное общественное радио США сообщило, что Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере страны, однако она оказалась неудачной.
В апреле глава Иранского института космоса Хоссейн Самими сообщил о планах Тегерана вывести на орбиту до конца марта 2020 года телекоммуникационные спутники "Нахид-1" и "Нахид-2", а также аппарат дистанционного зондирования "Парс-1".
В феврале, как сообщало агентство IRNA, Иран успешно провел запуск спутника "Дусти" и вывел его на околоземную орбиту. Ранее, в середине января, ракета-носитель иранского производства должна была доставить спутник "Пайам" на орбиту 600 км, однако аппарат не сумел достичь расчетной высоты. После этого власти страны анонсировали подготовку к новым запускам космических аппаратов.