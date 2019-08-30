"Росэлектроника" представила новое бортовое оборудование для отечественных спутников

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на авиасалоне МАКС-2019 новое бортовое оборудование для отечественных спутников, которое позволит добиться импортонезависимости и повышения надежности космических аппаратов. Об этом журналистам сообщили в пятницу на МАКС-2019 в пресс-службе холдинга.

Специалисты НПП "Алмаз" (входит в "Росэлектронику") разработали первую российскую бортовую лампу бегущей волны (ЛБВ) УВ-А2014 с охлаждением за счет инфракрасного излучения в открытое космическое пространство.

"Разработка позволяет снизить тепловую нагрузку на систему обеспечения терморегуляции космического аппарата более чем в два раза, что в свою очередь увеличивает стабильность работы спутника в режимах приема-передачи информации", - отметили в "Росэлектронике".

"Это первая в России ЛБВ с охлаждением методом излучения в открытое космическое пространство. В настоящее время в космических аппаратах используются приборы зарубежного производства. Наша разработка позволит отказаться от импортных ЛБВ, что существенно сократит затраты на комплектующие для космических аппаратов" - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора НПП "Алмаз" Михаила Апина.

Лампа бегущей волны УВ-А2014 (вакуумный электронный прибор, который обеспечивает усиление электромагнитной волны в результате взаимодействия с потоком электронов, генерируемым в приборе, применяется в качестве широкополосного СВЧ-усилителя) работает в диапазоне частот Ка, обладает выходной мощностью до 130 Вт, коэффициентом усиления в 50 дБ.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.