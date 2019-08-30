Третий за месяц спутник "Глонасс-М" временно вывели из группировки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" временно выведен на техническое обслуживание. Об этом говорится в пятницу на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - говорится в строке состояния аппарата под номером 745 (7-я рабочая точка). Дата ввода аппарата в эксплуатацию не уточняется.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 4 ноября 2011 года. 18 декабря 2011 года его ввели в систему.

В начале августа 2019 года спутник "Глонасс-М" номер 717 вывели на техобслуживание. Работы продлятся до начала сентября. Еще один спутник (номер 742) был выведен в понедельник, 26 августа. Дата его ввода в эксплуатацию пока неизвестна.

Сейчас в орбитальную группировку входят 27 спутников, 21 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.