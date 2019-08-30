{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ракету "Рокот" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Рокот" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - сообщили в военном ведомстве.

Пуск проведен в 17:00 мск с третьей пусковой установки, уточнили в Минобороны.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Центром им. М. В. Хруничева.

Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.

Теги
Россия
Спутник "Глонасс-М" вновь ввели в эксплуатацию после короткого перерыва
В орбитальную группировку входят 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению
Читать полностью