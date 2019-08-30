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Космонавт Александр Скворцов начал эксперимент с роботом "Федором" на МКС

Космонавт Алексей Овчинин наблюдает за процессом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Эксперимент с роботом "Федором" стартовал на МКС. Им управляет космонавт Александр Скворцов, следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами, которые транслируются на сайте NASA.

"Левая рука прекрасно работает. Сейчас вообще просто хорошо", - сказал Скворцов. Второй космонавт Алексей Овчинин наблюдает за процессом.

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"На правой руке согнул все четыре пальца. Сейчас большой палец прижал к четырем. Сейчас пальцы разогнулись", - комментирует Овчинин, который также снимает происходящее на камеру.

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту стартовала с космодрома Байконур утром 22 августа. Стыковка с МКС состоялась со второй попытки 27 августа.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

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