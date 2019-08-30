Рогозин поздравил специалистов Минобороны и Роскосмоса с успешным пуском военного спутника

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил специалистов Минобороны РФ и Центра имени Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") с успешным запуском спутника военного назначения при помощи ракеты-носителя "Рокот". Об этом он написал в пятницу в своем Twitter.

"Поздравляю коллег из Министерства обороны России и специалистов нашего Центра Хруничева с успешным пуском!" - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу ракета-носитель "Рокот", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту новый спутник военного назначения. Как заявил начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук, этот пуск стал последним использованием ракеты "Рокот" в связи с планами Минобороны по переходу на модернизированные носители этого типа.