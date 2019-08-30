Робот "Федор" на МКС успешно собрал электросоединители

"Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем [Овчининым]", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Человекоподобный робот "Федор" в ходе тренировки на МКС в режиме копирования успешно собрал электросоединители и побеседовал с космонавтом Алексеем Овчининым. Об этом в пятницу робот написал на своей странице в Twitter.

Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHTh

Робот также сообщил, что Овчинину не удавалось включить его электропитание и он предложил использовать молоток для этой цели, чем напугал "Федора". "Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", - говорится в сообщении.

В ходе эксперимента с роботом "Федором" им управляет космонавт Александр Скворцов, второй космонавт Алексей Овчинин наблюдает за процессом.

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту стартовала с космодрома Байконур утром 22 августа. Стыковка с МКС состоялась со второй попытки 27 августа.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F означает принадлежность к семейству роботов "Федор".