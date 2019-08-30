Окончательные испытания модулей миссии "ЭкзоМарс" начнутся в марте 2020 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Окончательные испытания десантного и перелетного модулей миссии "ЭкзоМарс-2020" начнутся в марте 2020 года, запуск запланирован на 26 июля. Об этом сообщил заместитель гендиректора НПО им. С. А. Лавочкина Харун Карчаев.

"8 сентября мы перевозим космическую систему, состоящую из десантного модуля и перелетного модуля, в Канны, где будет проведен следующий этап испытаний в термодинамической камере. Данные испытания будут проводиться до марта следующего года, после чего мы весь комплекс изделий переводим в Турин, где проводим окончательные испытания", - отметил Карчаев.

По его словам, окончательные испытания завершатся в мае 2020 года, после чего аппарат перевезут в Москву, затем "на Байконур для подготовки к пуску 26 июля 2020 года".

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.