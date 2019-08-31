Системы слежения NORAD зафиксировали маневры военного спутника РФ

ТАСС, 31 августа. Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

По информации NORAD о космических объектах, в январе этого года спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля орбита аппарата начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова был поднят - в начале июня он имел орбиту 247 на 282 км.

К настоящему моменту спутник опять снизился, и, по данным NORAD на 30 августа, он движется по орбите с высотой в перигее - 230 км, в апогее - 235. Траектория полета "Космоса-2521" вокруг Земли смещается так, что в течение суток он более 10 раз пролетает над разными частями Северной Америки.

Спутник "Космос-2521", способный выполнять орбитальные маневры в десятки и сотни километров, по данным ряда специализированных ресурсов, был запущен 23 июня 2017 года с космодрома "Плесецк" ракетой-носителем "Союз-2.1в" в составе аппарата "Космос-2519", от которого позднее отделился на орбите. Минобороны РФ тогда официально заявило об этом старте, однако в сообщении ведомства речь шла только об аппарате "Космос-2519".

Спутник начал выполнять регулярные маневры в космосе с октября 2017 года.