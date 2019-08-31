СМИ: Китай до конца 2019 года запустит еще восемь ракет-носителей "Куайчжоу-1A"

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) планирует до конца текущего года вывести на орбиту еще восемь твердотопливных ракет-носителей "Куайчжоу-1A" (KZ-1A). Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

"Чтобы удовлетворить быстро растущий рыночный спрос, мы заблаговременно задействовали активы для налаживания массового выпуска стандартизированных комплектующих, - подчеркнул генеральный директор Компании аэрокосмических научно-производственных ракетных технологий (дочернее подразделение корпорации) Ча Сюнцюань. - Для китайской аэрокосмической индустрии начался этап коммерческих запусков "по модели "Куайчжоу".

В субботу Китай успешно вывел на орбиту при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" два космических аппарата - микрогравитационный экспериментальный спутник, название которого не указывается, и "Сяосян-1-07", выполняющий научно-исследовательскую миссию. Запуск был осуществлен в 07:41 по местному времени (02:41 мск) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны.

По словам Ча Сюнцюаня, это событие не только продемонстрировало большой потенциал ракет-носителей подобного типа, но и "определило график запусков CASIC на вторую половину года".

Вес "Куайчжоу-1A" составляет 300 кг, она прежде всего предназначена для низкоорбитальных проектов с применением малогабаритных спутников. Ее преимущества - низкие издержки, короткий цикл подготовки к выводу на орбиту. Это третий по счету запуск такой ракеты-носителя, первые два состоялись в 2017 и 2018 годах.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.