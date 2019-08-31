СМИ: Китай в сентябре запустит спутник BNU-1 для наблюдений за Арктикой и Антарктидой

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китай выведет в сентябре на орбиту микроспутник под кодовым названием "Цзинши-1" (BNU-1) для наблюдений за Арктикой и Антарктидой. Об этом сообщила в субботу газета Global Times.

Как уточнили разработчики из Пекинского педагогического университета, совместно с шэньчжэньской компанией аэрокосмических технологий "Дунфанхун девелопмент" и промышленным объединением "Чанчэн" создавшие данный космический аппарат дистанционного зондирования, главная задача BNU-1 - отслеживать дрейф льдов и процесс таяния айсбергов. Спутник весит 10 кг и, по утверждению конструкторов, благодаря видеокамерам высокого разрешения "способен обеспечить полное покрытие обоих полюсов Земли".

"Этот спутник восполнит лакуны при получении данных и позволит Китаю меньше зависеть от других стран в технологической сфере", - объяснил ведущий специалист проекта Чэн Сяо. По его словам, космический аппарат также предназначен для "изучения процессов глобальных климатических изменений, развития арктических торговых путей".

Ожидается, что запуск будет осуществлен с космодрома "Тайюань" северной провинции Шаньси при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B". Контроль за спутником обеспечит Объединенный исследовательский центр университетских полярных исследований Китая.

В перспективе число таких космических аппаратов, которые будут работать в круглосуточном режиме, планируется довести до 24. При их помощи китайские ученые также планируют вести постоянное наблюдение за Тибетским нагорьем.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.