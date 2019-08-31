В созвездии Зайца обнаружили признаки существования вулканической экзолуны

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Расположенная на удалении 550 световых лет от Земли в созвездии Зайца экзопланета WASP 49-b, возможно, имеет вулканический спутник. Покрытый кипящей лавой, он походит на планету Мустафар из киносаги "Звездные войны" (Star Wars) режиссера Джорджа Лукаса. К такому выводу пришла международная группа ученых, работающая под руководством Бернского университета. О своих изысканиях они рассказали в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые сделали расчеты на основе данных астрономических наблюдений, сообщает Бернский университет на своем сайте. О наличии у WASP 49-b вулканического спутника может свидетельствовать натриевый газ, обнаруженный аномально высоко над поверхностью экзопланеты. "Нейтральный натриевый газ находится так далеко от планеты, что маловероятен его перенос только лишь планетарным ветром", - пояснил один из авторов научной работы Апурва Оза. В своих изысканиях ученые опирались, в частности, на сведения, полученные в результате наблюдений за спутником Юпитера Ио, на поверхности которого обнаружены сотни вулканов и лавовые потоки в сотни километров.

Как пояснил Оза, экзолуна у WASP 49-b - это "опасный вулканический мир с поверхностью из раскаленной лавы". Однако космическое тело, о котором Оза и его коллеги рассказывают в своей научной статье, представляет собой, судя по всему, еще более экзотический космический объект, чем тот, который зрители видели в третьем эпизоде "Звездных войн" - "Месть Ситхов" (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, 2005). Согласно гипотезе, она обращается вокруг гигантской раскаленной планеты, которая в свою очередь с огромной скоростью - всего за три земных дня - делает полный оборот вокруг своей звезды, отмечает Бернский университет.

Как считают ученые, стабильность системе "звезда - гигантская планета - спутник планеты" могут обеспечивать мощные приливы. "Огромные приливные силы в такой системе являются ключом ко всему", - констатировал Оза. Благодаря энергии приливов на планете и спутнике орбита сохраняет стабильность. Одновременно приливы нагревают спутник и поддерживают его вулканическую активность. При этом вулканы на нем могут выбрасывать с лавой больше натрия и калия, чем крупные газовые космические тела.

Всего ученым пока удалось идентифицировать в космосе пять подобных систем. По их мнению, наличие вулканического спутника представляет собой наиболее вероятное объяснение их существования. Вместе с тем, астрофизики признают необходимость дальнейших исследований для формирования окончательных выводов.