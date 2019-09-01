Рогозин: российская обсерватория "Спектр-РГ" удалилась от Земли на 1,6 млн км

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле этого года для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне волн, удалилась от Земли на 1,6 млн км. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Российская космическая обсерватория "Спектр РГ" в настоящий момент удалилась от Земли на расстояние 1 млн 614 тысяч км", - написал Рогозин.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что коррекции орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ", которая ранее планировалась на 21 августа, не будет.

По его словам, следующее изменение орбиты запланировано ориентировочно на 21 октября. В конце октября должна быть сформирована рабочая орбита аппарата.

В настоящее время космический аппарат "Спектр-РГ" летит в окрестность либрационной точки L2 системы Солнце - Земля. Цели спутник должен достичь в октябре. На рабочей орбите аппарат будет проводить исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.