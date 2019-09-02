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На стройке второй очереди космодрома Восточный 2 сентября начнется заливка бетона

Всего будет залито примерно 1,5 тыс. куб. метров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. куб. м бетона будет залито в понедельник на космодроме Восточный в рамках строительства второй очереди. Об этом написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

"Сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тыс. кубов бетона", - написал Рогозин.

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие компании ПСО "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара". Позднее генеральный директор Роскосмоса подтвердил планы начала заливки бетона под стартовый стол космодрома Восточный осенью 2019 года.

Также в июне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года. Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

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Россия
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