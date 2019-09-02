Рогозин ответил на критику вице-премьера Борисова по строительству космодрома Восточный

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил в понедельник на слова вице-премьера России Юрия Борисова о привлечении к строительству космодрома Восточный создаваемой Минобороны компании и недовольстве темпами возведения объектов.

"А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле", - написал глава госкорпорации на своей странице в Twitter в ответ на критику со стороны пользователя, который напомнил слова Борисова о возможном привлечении к стройке других ведомств.

Борисов в интервью "Ведомостям" сообщил, что военно-строительная публично-правовая компания, которая создается Минобороны, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. При этом, как подчеркнул вице-премьер, для ПСО "Казань" тоже найдется работа.

Он подчеркнул, что никого не устраивает ситуация на Восточном.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.