В Airbus считают, что европейским космическим компаниям в России мешает закрытость ГОСТов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Секретность ряда российских ГОСТов вносит сложности при совместной работе российских и европейских компаний, занимающихся совместным производством космической продукции. Об этом сообщил глава Airbus Defence and Space в России Владимир Терехов.

"Дополнительные сложности создает то, что российские ГОСТы зачастую засекречены", - отметил Терехов.

По его словам, проблема обозначена перед российскими коллегами. Ее решение, пояснил Терехов, является нетривиальной и очень долгосрочной задачей, справиться с которой может "либо частичное признание европейских стандартов в России, либо проведение взаимного признания тех или иных ГОСТов".

Сейчас на территории России действуют два совместных с Airbus Defence and Space и РФ предприятия: "Синертек" (с холдингом "Российские космические системы") и "ЭнергияСат" (с РКК "Энергия").