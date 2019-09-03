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Россия запустит в 2020 году миссию "Ярило" для исследования Солнца

Предполагается, что наноспутники будут регистрировать солнечную активность в рентгеновском диапазоне
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© AP Photo/Misha Japaridze

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева разработали наноспутники проекта "Ярило" для изучения Солнца. Их планируют запустить на орбиту в 2020 году, сообщили ТАСС в Молодежном космическом центре МГТУ.

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"Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.

Предполагается, что наноспутники будут регистрировать солнечную активность в рентгеновском диапазоне. Работа аппаратов также позволит получить оперативный прогноз состояния межпланетной среды. Информация будет передаваться на Землю три-четыре раза в сутки.

Группировка будет включать два микроспутника, которые "разведут по орбите с помощью солнечного паруса". Связь с аппаратами будет поддерживаться из Центра управления полетами МГТУ. В университете отметили, что "ФИАН предоставляет полезную нагрузку (рентгеновский спектрофотометр), поскольку лаборатория не может позволить себе его купить".

Сейчас МГТУ разрабатывает спутник, который выполнит задачи по наблюдению Земли из космоса и проверит жизнеспособность новых систем, в том числе систему ориентации и стабилизации спутника.

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