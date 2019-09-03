В РКК "Энергия" рассказали об отличиях лунной и околоземной версий корабля "Федерация"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" обнародовала характеристики околоземной и окололунной версий создаваемого пилотируемого корабля "Федерация". У них будут отличаться три параметра, говорится в материалах РКК, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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Разница стартовой массы у них будет составлять 5,6 т. У окололунной версии она достигнет 20 т, у околоземной - 14,4 т. Согласно материалам корпорации, масса грузов, которые сможет доставить и вернуть модификация для МКС, будет выше (500 кг). Для окололунной версии этот показатель составит 100 кг.

Вариант корабля, который будут запускать к МКС, сможет находиться в составе орбитальной станции в течение 365 суток, лунная версия - 180 суток.

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Численность экипажа корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток. Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы.

В феврале генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет использоваться для полетов на МКС, а отправится на Луну и в дальний космос. В начале марта глава госкорпорации уточнил, что полеты к Международной космической станции все же будут осуществляться, но только в рамках его испытаний.