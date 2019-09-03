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Робот "Федор" поработал с дрелью на МКС

Работа проходила под постоянным контролем космонавта Алексея Овчинина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор", который сейчас находится на орбите, провел серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. Соответствующие запись и видео появились во вторник в Twitter, ведущемся от его имени.

"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", - говорится в сообщении. На видео робот держит дрель, в какой-то момент космонавт забирает у него инструмент. После этого появляются кадры "Федора" с полотенцем.

Ранее Овчинин доложил Центру управления полетами, что робот перенесен в понедельник в корабль "Союз МС-14", на котором он вернется на Землю. По его словам, все прошло без замечаний.

Возвращение робота на корабле "Союз МС-14" запланировано на 7 сентября.

Робот "Федор" был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа. Первые эксперименты с ним стартовали вечером 30 августа. Их контролировал Алексей Овчинин, который находится МКС. Роботом управлял Александр Скворцов, который тоже работает на станции.

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