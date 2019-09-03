Робот "Федор" поработал с дрелью на МКС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор", который сейчас находится на орбите, провел серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. Соответствующие запись и видео появились во вторник в Twitter, ведущемся от его имени.

"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", - говорится в сообщении. На видео робот держит дрель, в какой-то момент космонавт забирает у него инструмент. После этого появляются кадры "Федора" с полотенцем.