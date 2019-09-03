Роскосмос потратит более 435 млн рублей на "Прорыв-1"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роскосмос намерен заключить контракт на разработку новых высокотемпературных композиционных материалов для ракетно-космической техники. На эти цели госкорпорация планирует потратить 436,45 млн рублей, говорится в документах на сайте госзакупок.

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Целью соответствующих научно-исследовательских работ (НИР) является "разработка технологий получения высокотемпературных композиционных материалов... и нового поколения армирующих наполнителей из углеродных волокон на основе пека (смола из нефти или каменного угля - прим. ТАСС), керамических SiC-, SiCN-волокон для изготовления деталей перспективных летательных аппаратов", - говорится в техническом задании.

Разработка технологий для перспективных изделий ракетно-космической техники будет носить шифр "Прорыв-1".

Исполнителю, которого выберут в ходе открытого конкурса, предстоит выполнить НИР к 15 ноября 2023 года. Работы включают патентные исследования, разработку технологической документации, проведение предварительных испытаний опытных образцов.

При этом отмечается, что "стоимость работ не может превышать цены, установленной государственным контрактом, и может изменяться в пределах, установленных законодательством Российской Федерации".