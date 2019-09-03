Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роскосмоса и его головного научного института ЦНИИмаш опровергли данные NASA о потенциально угрожающем Международной космической станции космическом мусоре.

"Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, "расчеты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные данные, о чем партнеры были уведомлены". В госкорпорации заверили, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.