"Главкосмос" подписал новый контракт на запуск зарубежных спутников на "Союзе-2"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Главкосмос" и германская компания Exolaunch подписали контракт на запуск малых спутников на ракете-носителе (РН) "Союз-2" с 2020 года. Об этом говорится в сообщении российской компании, опубликованном в среду.

"АО "Главкосмос" и Exolaunch - германская компания - интегратор малых аппаратов - подписали контракт на запуск кластера малых космических аппаратов на РН "Союз-2" в период начиная с 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что спутники будут запущены на ракете кластером (одновременный запуск большого количества аппаратов на одном носителе), в него войдут как университетские научные, так и коммерческие малые спутники. Аппараты будут предоставлены для запуска заказчиками из Северной Америки, Европы и Азии.

В свою очередь, генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов отметил, что компания рада "предоставить регулярные пусковые возможности на РН "Союз-2" для иностранных заказчиков".

С помощью российской ракеты планируется запускать аппараты формата cubesat и микроспутники. Решение о продлении сотрудничества было принято после успешного запуска 28 малых космических аппаратов 5 июля. Тогда в качестве попутной нагрузки на "Союзе-2" с космодрома Восточный на орбиту были выведены спутники заказчиков из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции.