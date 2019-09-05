Межведомственная комиссия рекомендовала утвердить экипажи новой экспедиции на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 5 сентября. / ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-15", который отправится на Международную космическую станцию, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦПК.

"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в ЦПК.

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" включены космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA и Космического центра Мухаммеда бен Рашида Джессика Меир (США) и Хазаа аль-Мансури (ОАЭ), в дублирующий - Сергей Рыжиков (Роскосмос), Томас Маршберн (США) и Султан аль-Нейади (ОАЭ). Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта. Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 25 сентября.

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Его члены справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

Планируется, что Скрипочка и Меир после 189 дней на борту МКС возвратятся на Землю 1 апреля 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября.