Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный

"Что касается космодрома. Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях", - сказал он. "Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству", - подчеркнул Путин.

По его словам, у России есть совместные проекты в сфере космоса с Индией, активно идет работа по таким программам с Китаем, развивается сотрудничество с Европейским космическим агентством.

"Мы с Соединенными Штатами работаем. Сколько мы пусков осуществляем в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски предполагается в значительной степени переводить на космодром Восточный", - отметил президент. "Поэтому не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении [партнеров]", - заверил Путин.