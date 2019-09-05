Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. Об этом заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин.
"Что касается космодрома. Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях", - сказал он. "Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству", - подчеркнул Путин.
По его словам, у России есть совместные проекты в сфере космоса с Индией, активно идет работа по таким программам с Китаем, развивается сотрудничество с Европейским космическим агентством.
"Мы с Соединенными Штатами работаем. Сколько мы пусков осуществляем в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски предполагается в значительной степени переводить на космодром Восточный", - отметил президент. "Поэтому не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении [партнеров]", - заверил Путин.