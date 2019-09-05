Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объекты второй очереди космодрома Восточный в Амурской области - старта под "Ангару", командного пункта и топливохранилища - строятся с опережением графика на месяц. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На космодроме в рамках второй очереди начато возведение командного пункта, на данный момент под него вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание. Кроме того, возводится хранилище топлива, там уже идет формирование лож под цистерны", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что "примерное опережение согласованного с Роскосмосом плана-графика строительства этих объектов и самого стартового стола составляет сегодня около месяца". "Это важный резерв на непредвиденный случай", - добавил источник. Собеседник также отметил, что все работы генподрядчик строительства - ПСО "Казань" - выполняет только своими техникой и рабочими.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс было начато в июне этого года. Строительство второй очереди должно завершится к 2023 году, первый пуск "Анагры" с нового старта должен быть выполнен в 2023 году.

Ранее на Восточном были построены объекты первой очереди - старт под ракеты серии "Союз-2" и соответствующая инфраструктура. С апреля 2016 года, с первого старта выполнено пять запусков "Союзов".

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