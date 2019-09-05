Работа группировки ГЛОНАСС в неполном составе продлена до октября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Перерыв в использовании спутника "Глонасс-М" номер 742 (4-я рабочая точка) продлится до 1 октября. Он был выведен из системы 26 августа, сообщает в четверг Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС, перерыв в использовании КА [космического аппарата] "Глонасс-М" №742 (4-я рабочая точка) продлен до 0:00 мск 1 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

До этого дата ввода аппарата в эксплуатацию не уточнялась.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 октября 2011 года. В конце месяца его уже ввели в систему.

В орбитальную группировку входят 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.