В Москве началось строительство Национального космического центра

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство Национального космического центра началось на западе Москвы. Техника работает на территории Центра им. М.В. Хруничева со стороны улицы Мясищева, сообщает в четверг корреспондент ТАСС.

Сейчас на отведенной под строительство центра площади находятся строители, экскаваторы, подъемные краны, грузовые машины. Началась выемка грунта.

Национальный космический центр будет включать себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров госкорпорации Роскосмос.

На плане, который ранее представил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, строительство здания предполагается на территории Центра им. Хруничева, прилегающей к улице Мясищева.

Создать Национальный космический центр поручил правительству Москвы и Роскосмосу президент РФ Владимир Путин. По словам Рогозина, центр заработает в столице через три с половиной года.