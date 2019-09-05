Путин проверит, как строятся новые объекты космодрома Восточный

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы во Владивостоке прибудет в пятницу в Амурскую область, где вновь посетит космодром Восточный. Как сообщила пресс-служба российского лидера, глава государства посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

"Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский", - говорится в сообщении Кремля. Уточняется, что "после ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный".

Выступая в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин заявил, что Россия готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. "Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях, - сказал он. - Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству".

Глава государства также напомнил, что у России есть совместные проекты в сфере космоса с Индией, активно идет работа по таким программам с Китаем, развивается сотрудничество с Европейским космическим агентством. "Мы с Соединенными Штатами работаем. Сколько мы пусков осуществляем в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски предполагается в значительной степени переводить на космодром Восточный", - добавил президент. "Поэтому не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении [партнеров]", - заверил Путин.

Строительство второй очереди

В начале июня 2019 года началось строительство объектов второй очереди космодрома Восточный, среди которых стартовый стол под ракету-носитель "Ангара". Для контроля хода работ везде были установлены камеры контроля, еженедельно ведется мониторинг группировкой дистанционного зондирования Земли, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. В свою очередь генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что наблюдает за стройкой в режиме реального времени.

2 сентября на космодроме началась заливка 1,5 куб. метров бетона. В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что на космодроме стартовало строительство командного пункта. По его словам, "на данный момент под него вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание". Также возводится хранилище топлива: идет формирование лож под цистерны, добавил собеседник агентства. При этом темпы строительства, утверждает источник, опережают график примерно на месяц.

Военные на стройке

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" не исключил, что Военно-строительная публично-правовая компания, которая создается Минобороны РФ, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.

По его словам, производственно-строительному объединению (ПСО) "Казань" (нынешнему подрядчику строительства второй очереди космодрома) тоже найдется работа. "На Восточном очень много работы. Уверен, "Казани" там тоже будет, чем заняться", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что никого не устраивает ситуация на Восточном, поскольку "работы по первой [очереди] фактически сорваны", а темпы возведения объектов второй очереди "по-прежнему не удовлетворяют". Рогозин на это ответил, что "так было всегда: одни строят, другие - критикуют".

Испытания и первый запуск

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года.

"Окончание строительных работ и начало испытаний наземного комплекса сейчас стоит в плане на конец 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Первый запуск "Ангары" с Восточного планируется на 2023 год.