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Робот "Федор" вернется на Землю с МКС в ночь на 7 сентября

Отстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14" с роботом на борту от МКС намечена на вечер по московскому времени

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Робот "Федор" (Skybot F-850) вернется в ночь с пятницы на субботу на Землю после кратковременной "командировки" на Международную космическую станцию (МКС).

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"Отстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту от МКС намечена на 21:14 мск", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится Центр управления полетами (ЦУП).

Двигатели корабля на торможение должны включиться в 23:37 мск, после чего "Союз" войдет в плотные слои атмосферы. Затем поступит команда на раскрытие основного парашюта. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз" запланирована на 7 сентября в 00:34 мск в 147 км юго-восточнее города Джезказган (Казахстан).

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находился "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что робот в будущем может быть использован для работы в открытом космосе, но для этого "произойдет реконфигурация этой платформы, будут установлены электронно-компонентные базы космического назначения", способные выдерживать соответствующие нагрузки. Гендиректор госкорпорации предположил, что андроид для этих целей может быть создан через два-четыре года.

Неудачная стыковка

Изначально стыковка "Союза МС-14" с "Федором" на борту планировалась на утро 24 августа. Однако за 60 м до малого исследовательского модуля "Поиск" (МИМ-2) корабль начал отдаляться на безопасное расстояние от МКС. Как сообщили позже в NASA, причаливание корабля было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту станции.

По решению госкомиссии 26 августа была проведена перестыковка корабля "Союз МС-13" от агрегатного отсека модуля "Звезда" к МИМ-2 в ручном режиме. На его борту находился экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство).

Во время операции специалисты Роскосмоса убедились, что "Союз МС-14" с роботом на борту не смог причалить к МКС из-за неисправности аппаратуры в стыковочном узле станции, а не на самом корабле. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В ходе перестыковки "Союза МС-13" с модуля "Звезда" на модуль МИМ-2 автоматический захват корабля получен не был. Это ожидаемый результат, внушающий оптимизм, так как он подтверждает, что проблема действительно с оборудованием "Курса" на станции, а не на корабле "Союз МС-14", - сказал ТАСС собеседник агентства.

Корабль с "Федором" 27 августа успешно пристыковался к агрегатному отсеку "Звезда" в автоматическом режиме.

Эксперименты с роботом

Первые эксперименты с роботом на МКС стартовали 30 августа. Их проведение контролировал космонавт Алексей Овчинин, в то время как управлял "Федором" его коллега Александр Скворцов в режиме аватара. Космонавт был одет в специальный костюм, а робот повторял за ним движения.

Российским членам экипажа МКС не сразу удалось включить электропитание робота, поэтому Овчинин в шутку предложил использовать молоток и гаечный ключ. В итоге на странице андроида в Twitter появилась запись, где он пояснил автозапуск попыткой избежать дальнейших проблем в диалоге с космонавтом.

Позже "Федор" в режиме копирования помогал Скворцову в выборе необходимого инструмента при выполнении космонавтом технологических операций, успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции, поработал дрелью. Овчинин фотографировал и снимал на видео проведение работ.

О роботе

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

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