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ВЭФ-2019

Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный

Как отметил президент, ситуация требует его вмешательства

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства в их решение.

"Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", - сказал он на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. Путин напомнил, что после этой встречи он улетает на космодром, где проведет совещание.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, глава государства посмотрит также, как строятся новые объекты космодрома. "Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский", - говорится в сообщении. Уточняется, что "после ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВЭФ-2019
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