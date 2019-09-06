Проект нового космического корабля "Федерация" получит название "Орел"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел". Как сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, это название одобрил президент РФ Владимир Путин, который провел в пятницу совещание на космодроме Восточный.

"Название корабля я сегодня вам скажу - "Орел", это название первого военного парусного корабля, - отметил Рогозин. - Да и Сергей Павлович Королев называл космонавтов орлятами, ореликами". "Президентом эта идея поддержана", - добавил глава Роскосмоса.