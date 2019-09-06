{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Проект нового космического корабля "Федерация" получит название "Орел"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что это название одобрил президент Владимир Путин
Макета корабля нового поколения "Федерация" Антон Новодережкин/ТАСС, архив
Описание
Макета корабля нового поколения "Федерация"
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел". Как сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, это название одобрил президент РФ Владимир Путин, который провел в пятницу совещание на космодроме Восточный.

"Название корабля я сегодня вам скажу - "Орел", это название первого военного парусного корабля, - отметил Рогозин. - Да и Сергей Павлович Королев называл космонавтов орлятами, ореликами". "Президентом эта идея поддержана", - добавил глава Роскосмоса.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Рогозин: работы по "Сармату" идут по графику
Глава Роскосмоса подчеркнул, что военный блок госкорпорации отвечает за этот проект головой
Читать полностью