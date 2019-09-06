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Эксперимент по работе с "Федором" выполнен почти на 100%

Научный руководитель НПО "Андроидная техника" Игорь Сохин сообщил, что опасения, что в невесомости управлять роботом будет невозможно, не оправдались

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Эксперимент с роботом "Федором" удалось выполнить практически на 100%. Об этом сообщил во время трансляции отстыковки корабля "Союз МС-14" от МКС научный руководитель НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Игорь Сохин.

"Эксперимент выполнен практически на 100%. Все задачи, которые ставились, выполнены", - сказал Сохов.

По его словам, "опасения, что в невесомости управлять роботом будет невозможно, не оправдались". Точная оценка проведению эксперимента будет дана на Земле.

Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находился "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней. Возвращение на Землю запланировано на 00:34 мск в степи Казахстана.

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Россия
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту отстыковался от МКС
Посадка спускаемого аппарата запланирована на 7 сентября в 00:34 мск
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