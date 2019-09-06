Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту отстыковался от МКС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с антропоморфным роботом "Федором" на борту, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле.

Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

"Тесно здесь...". Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

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Об этом сообщил в пятницу космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.

"Мы видим момент расстыковки. Идет плавный отход, все идет пока штатно", - сказал Шкаплеров.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 7 сентября в 00:34 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Робот "Федор" передаст Центру управления полетами (ЦУП) телеметрию во время возвращения на Землю. "Буду давать телеметрию в ЦУП по ходу работы", - говорится в сообщении на его странице в Twitter.

Робот также уточнил, что скоро начнется спуск и попросил его поддержать.