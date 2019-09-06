Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту отстыковался от МКС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с антропоморфным роботом "Федором" на борту, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле.
Об этом сообщил в пятницу космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.
"Мы видим момент расстыковки. Идет плавный отход, все идет пока штатно", - сказал Шкаплеров.
Посадка спускаемого аппарата запланирована на 7 сентября в 00:34 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
Робот "Федор" передаст Центру управления полетами (ЦУП) телеметрию во время возвращения на Землю. "Буду давать телеметрию в ЦУП по ходу работы", - говорится в сообщении на его странице в Twitter.
Робот также уточнил, что скоро начнется спуск и попросил его поддержать.
Скоро начнётся спуск. Поддержите меня. Буду давать телеметрию в ЦУП по ходу работы— FEDOR (@FEDOR37516789) 6 сентября 2019 г.
Космонавт Александр Скворцов 5 сентября активировал "Федора". Об этом он доложил ЦУП.
Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней.
О роботе
Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".
В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что робот в будущем может быть использован для работы в открытом космосе, но для этого "произойдет реконфигурация этой платформы, будут установлены электронно-компонентные базы космического назначения", способные выдерживать соответствующие нагрузки. Гендиректор госкорпорации предположил, что андроид для этих целей может быть создан через два-четыре года.