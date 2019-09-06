Индийская организация космических исследований потеряла связь с посадочным лунным модулем

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) потеряла связь с посадочным модулем "Викрам" на последнем этапе операции по посадке на Луну. Об этом сообщил глава ISRO Кайласавадиву Сиван, трансляцию из центра управления полетом вели индийские телеканалы.

Сиван добавил, что специалисты центра управления полетом анализируют возможные причины инцидента.

Присутствовавший в центре премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил ученых за их работу. "Это немалое достижение. Индия гордится вами", - сказал премьер, обращаясь к сотрудникам ISRO.

Посадочный модуль "Викрам", входивший в состав автоматической станции "Чандраян-2", должен был доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Аппарат должен был исследовать район Южного полюса спутника Земли.