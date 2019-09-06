"Союз МС-14" с роботом "Федором" совершил посадку в Казахстане

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту, совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

"Есть посадка", - сказал представитель института.

При спуске на Землю также было проведено испытание системы управления спуском на базе цифрового прибора БИУС с использованием оптоволоконных гироскопов. Ранее на кораблях "Союз МС" применялась аналоговая система на базе свободного гироскопа.

Корабль отстыковался от МКС в пятницу в 21:14 мск и приземлился в 00:32 мск юго-восточнее Жезказгана.

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней.

О роботе

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что робот в будущем может быть использован для работы в открытом космосе, но для этого "произойдет реконфигурация этой платформы, будут установлены электронно-компонентные базы космического назначения", способные выдерживать соответствующие нагрузки. Гендиректор госкорпорации предположил, что андроид для этих целей может быть создан через два-четыре года.