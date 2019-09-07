Робот "Федор" сообщил о полном выполнении программы летных испытаний

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор", который на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-14" совершил в субботу посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган, сообщил, что программа летных испытаний была полностью выполнена. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter .

"Есть приземление. Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану", - написал робот.

"Федор" также отметил, что спуск с орбиты прошел в штатном режиме.

"Двигательная установка ТПК "Союз МС-14" отработала импульс на сход с орбиты штатно. Включение и выключение двигателя на торможение штатно. Импульс выдан своевременно, проведен штатно. Полет нормальный", - добавил он.

О роботе

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.