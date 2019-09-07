Китайский луноход "Юйту-2" вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китайский луноход "Юйту-2" приостановил работу по изучению обратной стороны Луны и вошел в спящий режим. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления КНР.

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Как отмечается на официальной странице организации в социальной сети WeChat, через полтора часа после отключения "Юйту-2" произошла деактивация автоматического посадочного модуля "Чанъэ-4". В течение девятой по счету лунной ночи, которая длится две земные недели, китайское оборудование будет находиться в состоянии ожидания. Через две недели, когда в этой части Луны вновь взойдет солнце, луноход продолжит выполнять поставленные перед ним задачи - анализировать структуру грунта на наличие полезных ископаемых, замерять уровень нейтронной радиации, излучаемой звездами.

По данным центра, за время нахождения на естественном спутнике нашей планеты "Юйту-2" преодолел более 284 метров - за последние 14 дней он проехал примерно 15 метров, после чего отправил на Землю 2,9 гигабайта данных.

Согласно официально пока не подтвержденным данным популярного научного портала "Кэсюэ цземи" ("Раскрытые тайны науки") в сети WeChat, на днях этот самоходный аппарат обнаружил на лунной поверхности "похожий на стекло блестящий объект, по цвету значительно отличающийся от грунта".

Китайский проект по освоению Луны

8 декабря 2018 года с космодрома Сичан на юго-западе Китая был запущен космический аппарат "Чанъэ-4", который 3 января прилунился в бассейне Эйткена. Диаметр этого гигантского кратера на лунном Южном полюсе составляет порядка 2,5 тыс. км, в глубину он достигает около 13 км. Мягкая посадка на обратной стороне Луны была совершена впервые в истории человечества и считается важным шагом в исследовании космоса.

Благодаря современной аппаратуре модуля появились первые в мире панорамные снимки "тыльной части" лунной поверхности, полученные с близкого расстояния. При помощи "Чанъэ-4" в специальных капсулах туда были доставлены биологические образцы, которые используются для экспериментов. Это семена хлопка, рапса, картофеля, личинки плодовой мухи, дрожжевые грибки.

Модуль поддерживает связь с Землей при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо", находящегося на гало-орбите в точке Лагранжа L2 и способного постоянно сохранять устойчивую позицию как относительно Солнца, так и нашей планеты.