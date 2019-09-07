Начало летных испытаний РН "Союз-6" на Байконуре запланировано на 2025 год

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Начало летных испытаний новой российской ракеты-носителя (РН) "Союз-6" на Байконуре запланировано на 2025 год. Об этом говорится в презентации Роскосмоса, подготовленной к докладу главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, который они озвучили президенту России Владимиру Путину и первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время осмотра ими павильона "Казахстан" на ВДНХ. Доклад был посвящен реализации российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек".

Согласно материалам, начало летных испытаний РН "Союз-5" запланировано на 2023 год, необходимая наземная инфраструктура также должна быть готова к 2023 году. Ожидается, что проект "Байтерек" обеспечит до 10 пусков ракет в год, стоимость пусковой услуги составит $50 млн.

В презентации также отмечается, что РН "Союз-5" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонн, на геопереходную орбиту - 2,3 тонн. У ракеты-носителя "Союз-6" эти показатели составят соответственно 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн.

Выступая перед Путиным и Назарбаевым, казахстанский министр Жумагалиев рассказал о том, что в рамках проекта "Байтерек" Казахстан занимается реконструкцией и модернизацией наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М". По его словам, в 2020 году будут разработаны проектно-сметная документация и эскизный проект. На 2021 год намечено начало строительных работ, в 2022 году - пуско-наладочные и испытательные работы. "И в 2023 году будем готовы к запуску двух ракет", - сказал он.

Жумагалиев отметил, что реализация проекта "Байтерек" позволит увеличить число пусков с Байконура с четырех до 10. "И мы можем на быстрорастущем рынке запускать спутники дистанционного зондирования и телекоммуникационные спутники", - добавил он.