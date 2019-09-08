Индия будет еще 14 дней пытаться установить связь с пропавшим на Луне модулем

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) будет продолжать попытки установить связь с посадочным модулем "Викрам", контакт с которым был потерян при посадке на Луну, еще в течение 14 дней. Как сообщил журналистам глава ISRO Кайласавадиву Сиван, в целом лунную миссию "Чандраян-2" можно считать вполне успешной.

"Сейчас связь [с посадочным модулем "Викрам"] потеряна, мы будем стараться установить ее в ближайшие 14 дней", - сказал в воскресенье Сиван в интервью телеканалу Doordarshan.

Связь с аппаратом была потеряна в ночь на субботу, когда "Викрам" находился на завершающем этапе посадки на Луну. Как указал глава ISRO, причиной потери связи с аппаратом стали ошибки, допущенные на заключительном этапе посадки.

"Последняя часть операции не была выполнена должным образом. Именно на этой фазе мы потеряли связь со спускаемым аппаратом и не смогли затем восстановить ее", - рассказал он.

Сиван также отметил, что в целом миссия "Чандраян-2" вполне успешна и достигла 90-95% определенных ей задач, несмотря на потерю посадочного модуля. Выведенный на орбиту Луны зонд "Чандраян-2" сможет проработать там семь лет, а не год, как планировалось ранее.

"Определенный ранее срок жизни станции на орбите составлял всего один год. Но поскольку у нее сейчас есть дополнительное топливо, срок службы орбитального модуля оценивается в семь с половиной лет", - сказал руководитель индийского космического ведомства, указав, что орбитальный аппарат будет заниматься изучением эволюции Луны, фотографированием ее поверхности, поиском воды и нанесением на карту спутника Земли обнаруженных с орбиты минералов.

Возможна мягкая посадка

Ранее бывший сотрудник ISRO доктор Сашикумар высказал предположение, что возможно посадочный модуль "Викрам" не потерпел катастрофу после того, как с ним была потеряна связь, а совершил мягкую посадку в автоматическом режиме.

"Мы должны выяснить по каналам связи, была ли это мягкая посадка, или это было крушение <...> На мой взгляд, это не была аварийная посадка", - цитирует слова эксперта информационное агентство ANI. По мнению Сашикумара, посадка аппарата до потери контакта с ним проходила в целом по графику, и "возможно, он сел".

В ночь на субботу ISRO не смогла осуществить прилунение посадочного модуля "Викрам" (названного в честь основателя индийской космической программы Викрама Сарабхаи (1919-1971). Посадка ожидалась в 01:55 по индийскому времени (23:25 пятницы мск). Связь с аппаратом была потеряна, когда "Викрам" находился на высоте порядка 2,1 км над лунной поверхностью.

Посадочный модуль, входивший в состав автоматической станции "Чандраян-2", должен был доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян"(можно перевести с санскрита как "познание", "мудрость"). Аппарат должен был исследовать район Южного полюса спутника Земли.