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"Калашников" может создать быстроходный катер для спасения космонавтов

Этот аппарат должен обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа

ХИМКИ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения экипажа пилотируемого космического корабля "Орел" в акватории Тихого океана в случае возникновения нештатной ситуации.

"Нам необходимо для реализации трассы спасения нового пилотируемого корабля "Орел" над акваторией Тихого океана средства оперативной доставки спасателей к кораблю в случае развития нештатной ситуации. Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предожения по быстроходному морскому средству, которое будет обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа", - сказал Рогозин в понедельник журналистам по итогам встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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