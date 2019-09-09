Астроном назвал быстрые радиовсплески "совершенно загадочной вещью" для мировой науки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Непонятные радиосигналы, обнаруженные китайскими астрономами, уже несколько лет являются "совершенно загадочной вещью" для мировой науки. Об этом ТАСС в понедельник сообщил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин.

Им оказалась массивная галактика, в которой, вероятно, находится магнитар — нейтронная звезда с невероятно мощным магнитным полем

Во второй раз в истории астрономы засекли источник одиночного быстрого радиовсплеска.

Во второй раз в истории астрономы засекли источник одиночного быстрого радиовсплеска. Им оказалась массивная галактика, в которой, вероятно, находится магнитар — нейтронная звезда с невероятно мощным магнитным полем

Как ранее сообщило агентство "Синьхуа", китайские астрономы, работающие на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески (FRB, от англ. Fast Radio Bursts) - загадочные сигналы, исходящие из источника, находящегося, предположительно, на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

"Это загадка. Быстрые радиовсплески обнаруживают не только они. Это совершенно загадочная вещь, никто не знает, что это такое. Их уже несколько лет надежно обнаруживают, но не знают, что это такое", - сказал Сурдин.

При этом ученый подчеркнул, что китайцы обошли США и у них теперь самый крупный телескоп в мире.

Диаметр рефлектора китайского телескопа FAST составляет 500 метров, что на 200 метров больше, чем у его ближайшего соперника в обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико). По словам главного инженера проекта Ван Цимина, разработанный и построенный китайскими специалистами телескоп будет оставаться крупнейшим в мире еще 10-20 лет. Создание FAST велось с 2011 года, стоимость проекта составила 1,2 млрд юаней ($180 млн).