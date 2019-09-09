Первый российский спутник системы "Смотр" запустят не ранее конца 2023 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Запуск первого спутника системы дистанционного зондирования Земли "Смотр" состоится не ранее конца 2023 года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Газпром космические системы" (ГКС).

"Первый запуск по системе "Смотр" планируется в конце 2023 - начале 2024 года", - отметили в компании.

Следующие запуски будут осуществляться для развития системы или замены аппаратов, которые выработали ресурс. Всего к 2035 году планируется вывести на орбиту четыре спутника "Смотр".

Для запуска спутников на орбиту "планируется использование ракет-носителей "Союз", запускаемых с космодромов Восточный и Байконур", пояснили в пресс-службе.

Спутниковая система ГКС будет применяться для выявления незаконного использования природных ресурсов, контроля объемов работ при строительстве, ледовой обстановки, мониторинг нефтяных разливов, контроля движения судов и других задач в интересах группы "Газпром".