Робота "Федора" убрали на хранение в кофр

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Робота "Федора" доставили в Королев в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия", где его убрали на хранение в кофр. Соответствующие записи появились на его странице в Twitter во вторник.

"Я вернулся в город Королев вместе со спускаемым аппаратом", - говорится в сообщении, к которому прикреплено видео.