Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский астрофизик Леонид Ксанфомалити умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"К сожалению, не стало Леонида Васильевича 7-го числа, в субботу", - сказали в институте.

Как уточнили в ИКИ, прощание с ученым пройдет в среду на Хованском кладбище в Москве.

Ксанфомалити занимался изучением планет Солнечной системы. Он работал в Институте космических исследований практически со дня его основания. За это время выполнил 19 успешных экспериментов по исследованию Марса, его спутника Фобоса, а также кометы Галлея. В конце 1970-х - начале 1980-х годов обнаружил электрическую активность атмосферы Венеры, которую позже подтвердили исследования аппарата США.

После изучения снимков, произведенных аппаратами "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14", вместе с другими учеными выдвинул гипотезу о существовании жизни на Венере.