Евросоюз создаст новую военно-космическую структуру

ТАСС, 10 сентября. Европейский союз создаст новую военно-космическую структуру для помощи в консолидации, развитии и развертывании вооруженных сил. Об этом во вторник заявила назначенный председатель нового состава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая приступит к своим обязанностям с 1 ноября.

"ЕС никогда не будет военным союзом <..> но странам Евросоюза неоднократно говорили, что общее материально-техническое обеспечение для их вооруженных сил крайне важно", - приводит агентство Reuters слова будущей главы ЕК. Она добавила, что НАТО будет всегда оставаться для Евросоюза системой коллективной безопасности.

Как отмечает агентство, отвечать за формирование новой структуры будет француженка Сильви Гулар, которая, согласно планам фон дер Ляйен, должна стать еврокомиссаром по вопросам безопасности, космоса и внутреннего рынка.